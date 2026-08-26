

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در جلسه جمع‌بندی مصوبات سفر معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور به این استان، با قدردانی از حضور و حمایت‌های معاون علمی رئیس‌جمهور، بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی، صنعتی و مرزی استان برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تأکید کرد و با اشاره به رضایتمندی شرکت‌های دانش‌بنیان از روند برگزاری این سفر اظهار کرد: پیش از حضور معاون علمی رئیس‌جمهور، هماهنگی‌های لازم انجام و بسیاری از موضوعات و مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح و تا حد زیادی پیگیری و حل‌وفصل شده بود. وی افزود: حضور نزدیک به سه ساعت معاون علمی رئیس‌جمهور در میان شرکت‌های دانش‌بنیان و اختصاص زمان کافی برای شنیدن مسائل، بررسی درخواست‌ها و ارائه راهنمایی‌های تخصصی، موجب دلگرمی فعالان این حوزه شد .

استاندار کرمانشاه با اشاره به موقعیت ویژه جغرافیایی استان گفت: کرمانشاه به دلیل قرار گرفتن در مرکزیت غرب کشور، ظرفیت مناسبی برای پوشش و پشتیبانی از استان‌های همجوار دارد و از سوی دیگر، برخورداری از مرز طولانی با اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی عراق، این استان را به یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجاری کشور تبدیل کرده است.

دکتر حبیبی ادامه داد: استان کرمانشاه ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد و دارای ۶ بازارچه و گذرگاه مرزی است و حدود ۴۰ درصد صادرات ایران به عراق از طریق این استان انجام می‌شود؛ بنابراین ظرفیت‌های مرزی و تجاری کرمانشاه می‌تواند در توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی دانشگاه‌های رازی و علوم پزشکی کرمانشاه را از ظرفیت‌های مهم علمی استان دانست و افزود: این دانشگاه‌ها از دانشگاه‌های برجسته کشور هستند و استان از اساتید و اعضای هیئت علمی توانمندی در حوزه‌های علوم پایه، پزشکی، فنی، مهندسی و علوم انسانی برخوردار است. استاندار کرمانشاه همچنین به ظرفیت‌های قابل توجه استان در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: کرمانشاه با تولید نزدیک به ۶ میلیون تن محصولات کشاورزی، رتبه چهارم کشور را دارد و در محصولاتی همچون گندم، نخود، ذرت و چغندرقند نیز در رتبه‌های نخست کشور قرار گرفته است؛ از این رو استان می‌تواند نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور و توسعه فناوری‌های مرتبط با کشاورزی ایفا کند.

دکتر حبیبی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان نیز اظهار کرد: کرمانشاه دارای سه پتروشیمی فعال در زمینه تولید اوره، آمونیاک و LAB است و سه پتروشیمی دیگر نیز در حال اجراست که با تکمیل آنها، ظرفیت استان در این حوزه افزایش چشمگیری خواهد یافت. وی افزود: در حوزه فناوری اطلاعات نیز حدود ۷۰۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان در استان فعالیت دارند که بخشی از ظرفیت آنها در جریان این سفر به معاون علمی رئیس‌جمهور معرفی شد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه سهم اقتصاد دانش‌بنیان از ظرفیت‌های موجود استان همچنان پایین است، تصریح کرد: با وجود ظرفیت‌های گسترده علمی، دانشگاهی، صنعتی، کشاورزی و طبیعی، سهم اقتصاد دانش‌بنیان در استان متناسب با این ظرفیت‌ها نیست و برای جبران این فاصله، نیازمند حمایت و توجه ویژه در سطح ملی هستیم.

دکتر حبیبی در ادامه به ظرفیت معدن قیر طبیعی شهرستان گیلانغرب اشاره کرد و گفت: بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد قیر طبیعی کشور در شهرستان گیلانغرب قرار دارد، اما بخش عمده این ظرفیت به صورت خام عرضه می‌شود.

وی افزود: در گذشته نیز مأموریت‌هایی به جهاد دانشگاهی، پارک علم و فناوری و دستگاه‌های مرتبط برای بررسی فرآوری قیر طبیعی داده شده است، اما ضروری است با حمایت ویژه معاونت علمی، زمینه ایجاد صنایع پایین‌دستی و جلوگیری از خام‌فروشی این محصول فراهم شود.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: فرآوری قیر طبیعی و ایجاد زنجیره ارزش این محصول می‌تواند علاوه بر افزایش ارزش افزوده، زمینه اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی در غرب استان را فراهم کند.