جهش اقتصادی در لرستان با گردش مالی ۷۷ هزار میلیارد تومانی
استاندار لرستان با اشاره به جهش اقتصادی استان با گردش مالی ۷۷ هزار میلیارد تومانی گفت: دوران مدیریت بر پایه طایفه و جناح تمام شده و شایستهسالاری و کارآمدی، تنها ملاک انتخاب مدیران و توزیع منابع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
استاندار لرستان، در دیدار با ائمه جمعه استان به مناسبت هفته دولت، ضمن ارزیابی عملکرد مدیریت استان، از موفقیت در جذب منابع و سرمایهگذاری فراتر از برنامهریزیهای اولیه خبر داد.
سید سعید شاهرخی، اظهار داشت که مدیریت استان در ابتدای فعالیت خود، هدفگذاری ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای جذب منابع و سرمایهگذاری داشت، اما عملکرد سال گذشته نشان داد که ظرفیتهای استان بسیار فراتر از این میزان است و میزان گردش مالی و منابع فعالشده به حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
استاندار لرستان با اشاره به ضرورت گذار از روشهای مدیریت گذشته، تأکید کرد که برای جبران عقبماندگیهای استان، باید نوع نگاه به ظرفیتهای طبیعی، کشاورزی، گردشگری و صنعتی تغییر کند. وی افزود: «هدف اصلی ما این است که پروژههای سنواتی استان از مرحله مطالبهگری عبور کرده و وارد مسیر اجرا و تکمیل شوند.»
شاهرخی در بخش مهمی از سخنان خود بر اصل شایستهسالاری تأکید کرد و گفت: «در مدیریت جدید استان، تلاش شده است انتخاب مدیران تنها بر اساس توانمندی و تخصص انجام شود و از تقسیمبندیهای طایفهای، حزبی و گروههای ستادی فاصله گرفته شود.»
وی با هشدار نسبت به استفاده از منابع عمومی برای منافع خاص، تصریح کرد: «منابع دولت متعلق به همه مردم است و نباید در خدمت یک جریان، طایفه یا جناح قرار گیرد. ملاک تصمیمگیری در استان باید صرفاً منافع مردم و مصالح توسعهای باشد.»
در پایان، استاندار لرستان ضمن قدردانی از فضای همدلی میان نهادهای اجرایی، نمایندگان مجلس و ائمه جمعه، یادآور شد که هرگونه اختلاف دیدگاه نباید به تقابل تبدیل شود، زیرا هزینه این درگیریها را در نهایت مردم و روند توسعه استان پرداخت خواهد کرد.