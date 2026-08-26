اعضای ارشد برخی اندیشکده‌های مهم آمریکایی، طرح پرهیاهوی دولت این کشور را برای اعمال تحریم‌های جدید برضد ایران، توخالی و تبلیغاتی دانستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ در واکنش به اعلام آغاز طرح پرهیاهوی تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی جدید آمریکا بر ضد ایران، اعضای ارشد اندیشکده‌های مختلف آمریکا، ضمن توخالی و تبلیغاتی خواندن این طرح، هشدار دادند که اجرای چنین برنامه‌ای برای خود آمریکا عواقب بسیار بد و سنگینی خواهد داشت.

یک استاد دانشگاه میشیگان هم گفت: اگر چه آمریکا مالک بسیاری از مسیر‌های مالی در دنیاست، اما ایران هم مالک تنگه هرمز به عنوان یک مسیر اصلی جریان نفت دنیاست.

شمار دیگری از شخصیت‌های سیاسی و دانشگاهی نیز بر ضد این طرح موضع گرفتند.