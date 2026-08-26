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طرح افزایش ظرفیت پست ۲۳۰/۶۰ کیلوولت شهید عضدی رشت با حضور محمدجعفر قائم پناه به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ طرح افزایش ظرفیت پست ۲۳۰/۶۰ کیلوولت شهید عضدی رشت امروز چهارشنبه چهارم شهریور با حضور محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به بهرهبرداری رسید.
عملیات اجرایی مرحله دوم این طرح نیز اواخر سال گذشته آغاز و با تلاش شبانهروزی متخصصان استان و علیرغم شرایط خاص جنگ ۴۰ روزه و تعطیلات ایام نوروز ظرف ۲۰ روز برقرار شد.
با افتتاح این طرح که با سرمایهگذاری بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی اجرا شده، ۸۰ مگاآمپر به ظرفیت پست برق افزوده شده که علاوه بر تعدیل بارگیری پست، موجب افزایش قابلیت اطمینان شبکه شهرستان رشت نیز شده است.
مرحله نخست این طرح پیش از شروع اوج بار سال ۱۴۰۰ به بهرهبرداری رسیده بود.