همزمان با هفته دولت، بخش مرکزی عباس‌آباد شاهد افتتاح و کلنگ‌زنی طرح های متنوع در حوزه‌های زیرساختی، آموزشی، ورزشی و خدمات روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بخشدار بخش مرکزی شهرستان عباس‌آباد، گفت: همزمان با هفته دولت، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان طرح عمرانی، خدماتی، ورزشی و برق‌رسانی در این بخش به بهره‌برداری رسیده است.

موسی پسندی تأکید کرد که هدف اصلی از اجرای این طرح ها ، بهبود زیرساخت‌های منطقه و افزایش سطح رضایتمندی شهروندان است.

بخشدار عباس‌آباد با تشریح جزئیات این طرح‌ها، به طرح های مهم در حوزه‌های مختلف اشاره کرد:- حوزه آموزشی و ورزشی: از جمله افتتاح زمین چمن مصنوعی دبستان امام خمینی (ره) در روستای ولیکستان، ساخت ساختمان اداری اداره آموزش و پرورش شهرستان، و همچنین اجرای طرح اشتغال‌زایی کمیته امداد امام (ره) با احداث باشگاه ورزشی آقایان و بانوان در روستای کرکاس.

- حوزه راهداری و آسفالت: اجرای ۸ کیلومتر آسفالت در مناطق امام دشت، ولیکستان، پسنده علیا و اسبچین.

- حوزه انرژی و برق‌رسانی: اصلاح، نوسازی و تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار به طول ۱۸۰۰ متر در روستای ماشاءله‌آباد.

موسی پسندی در پایان با اشاره به اهمیت همکاری‌های چندجانبه، از پیگیری‌های مستمر استاندار مازندران، نمایندگان مجلس، فرماندار، معاون عمرانی و تمامی مسئولان دستگاه‌های اجرایی که در مسیر خدمت‌رسانی به مردم حمایت و همکاری داشته‌اند، صمیمانه قدردانی کرد.