به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: توسعه فضا‌های آموزشی در مناطق کم‌برخوردار، گامی اساسی در مسیر تحقق عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان است.

میثم لک‌زایی در آیین کلنگ زنی این مدرسه افزود: این مدرسه با زیربنای ۲۰۰ مترمربع و با مشارکت بیمه ایران احداث خواهد شد و اجرای آن نقش مهمی در ارتقای دسترسی دانش‌آموزان روستای هیزآباد به فضای آموزشی استاندارد خواهد داشت.

وی افزود: توسعه عدالت آموزشی زمانی محقق می‌شود که دانش‌آموزان در دورترین و کم‌برخوردارترین مناطق نیز از فرصت تحصیل در فضا‌های آموزشی ایمن، استاندارد و متناسب با نیاز‌های خود برخوردار باشند و بر همین اساس اولویت مجموعه نوسازی مدارس، هدایت منابع و ظرفیت‌های مشارکتی به سمت مناطقی است که بیشترین نیاز را به توسعه فضا‌های آموزشی دارند.

لک‌زایی تصریح کرد: مشارکت دستگاه‌ها، نهادها، خیرین و مجموعه‌های اقتصادی در مدرسه‌سازی یکی از ظرفیت‌های مؤثر برای شتاب‌بخشی به نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی است که می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های بیشتری را در مناطق محروم و روستایی فراهم کند.