به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان داراب گفت: دوره تخصصی پایه اقلیم‌شناسی با حضور ۲۲ نفر از امدادگران و نجاتگران در سالن اجتماعات این جمعیت برگزار شد.

محمود حیدری افزود: در این دوره، فراگیران با مباحثی از جمله انسان و محیط، موقعیت جغرافیایی، چرخه آب، خشکسالی، بیابان‌ها و تغییرات اقلیمی، آب‌وهوا و هواشناسی، کاربرد اقلیم در امداد و نجات و سایر مباحث تخصصی مرتبط آشنا شدند.

حیدری گفت: در پایان این دوره، پس از برگزاری آزمون، به افرادی که موفق به کسب نمره قبولی شوند، گواهینامه آموزشی اعطا خواهد شد.