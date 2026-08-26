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دوره آموزش تخصصی پایه اقلیمشناسی با حضور ۲۲ نفر از امدادگران و نجاتگران هلال احمر در داراب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان داراب گفت: دوره تخصصی پایه اقلیمشناسی با حضور ۲۲ نفر از امدادگران و نجاتگران در سالن اجتماعات این جمعیت برگزار شد.
محمود حیدری افزود: در این دوره، فراگیران با مباحثی از جمله انسان و محیط، موقعیت جغرافیایی، چرخه آب، خشکسالی، بیابانها و تغییرات اقلیمی، آبوهوا و هواشناسی، کاربرد اقلیم در امداد و نجات و سایر مباحث تخصصی مرتبط آشنا شدند.
حیدری گفت: در پایان این دوره، پس از برگزاری آزمون، به افرادی که موفق به کسب نمره قبولی شوند، گواهینامه آموزشی اعطا خواهد شد.