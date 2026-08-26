همزمان با هفته دولت:
بهرهبرداری از طرح بزرگ انبارداری ۱۰ هزار تنی در سقز
در سفر معاون وزیر جهاد کشاورزی به سقز چندین طرح کشاورزی از جمله بزرگترین انبار خوراک دام و طیور و واحد فرآوری و بستهبندی بذر در این شهرستان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، همزمان با هفته دولت معاون وزیر جهاد کشاورزی رئیس سازمان و جمعی از مدیران کل این سازمان در سفری یکروزه به شهرستان سقز، ضمن افتتاح و بهرهبرداری از چند طرح مهم کشاورزی، از ظرفیتهای سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه تولید، فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی بازدید کردند.
بهره برداری از بزرگترین انبار خوراک دام و طیور با سرمایه گذاری بخش خصوصی با ظرفیت ۱۰ هزار تن در سال، افتتاح مجتمع آبیارهی روستای قلعه کهنه در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار با مشارکت ۲۵ خانوار مقیم در روستا با هزینهای بالغ بر یکصدو پنج میلیون ریال با هدف تامین آب مورد نیاز زمینهای کشاورزی از سد شهید کاظمی، بهره برداری از کارخانه بسته بندی انواع بذر با ظرفیت ۱۵ هزار تن در زمینی به مساحت ۱۶۳۴ متر مربع و با سرمایه گذاری ۹۵ میلیاردریالی بخش خصوصی، بازدید از بزرگترین کارخانه فرآوری و تولید بذر در منطقه با سرمایه گذاری بخش خصوصی از مهترین طرح ها بود.
آنجفی معاون وزیرجهاد کشاورزی از ساماندهی و هدفمند کردن یارانهها، با هدف تشویق کشاورزان به استفاده از بذور گواهیشده و استاندارد در راستای افزایش کیفیت تولید و بهرهوری در مزارع خبر داد و اظهار داشت: براساس تصمیم دولت مقرر شد یارانهای به مبلغ ۵۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم بذر تعیین شده و پس از خرید بذر، به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان نیز از احداث پایانه صادراتی محصولات و فرآوردههای کشاورزی در بخش صاحب شهرستان سقز با ظرفیت سالانه ۷۰ هزار تن و سرمایهگذاری ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریالی خبر داد.
نقشبندی افزود: راهاندازی این مجموعه زمینه ساماندهی فرآیند جمعآوری، نگهداری، فرآوری، بستهبندی و عرضه محصولات کشاورزی را فراهم میکند و با کاهش ضایعات، افزایش ماندگاری و ارتقای کیفیت محصولات، دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای هدف صادراتی را تسهیل خواهد کرد.
در ادامه این بازدید، گزارشی از روند اجرای طرح، ظرفیتهای پیشبینیشده، میزان سرمایهگذاری، منابع مالی و نیازمندیهای اعتباری پایانه صادراتی محصولات و فرآوردههای کشاورزی سقز ارائه شد.