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فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش و فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) کشور از تولید و جایگزینی سامانههای پدافندی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ الهامی درباره عملکرد این نیرو در دو جنگ گذشته و استفاده از سامانههای ایرانی علیه انواع هواگردهای دشمن، گفت: همه توان خود را با بهرهگیری تجربه و ظرفیتها را به کار گرفتیم تا موثرترین مقابله را با تهاجم هوایی دشمن داشته باشیم.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش و فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) کشور افزود: جنگ تحمیلی دوم تجربیات خوبی برای ما فراهم کرد که در جنگ بعدی بکار گرفتیم؛ همه دیدند این اثرگذاری در جنگ تحمیلی سوم بیشتر خود را نشان داد و در این جنگ تعداد قابل ملاحظهای از پهپادهای اثرگذار و راهبردی و همچنین جنگندههای دشمن را مورد اصابت قرار دادیم.
وی گفت: تجربیات ارزشمندی در تحمیلی سوم داریم که در تاکتیک، تولید سامانهها، چیدمان و آمایش سامانهها برای ما مفید بود و تغییراتی ایجاد کردیم.
امیر سرتیپ الهامی خاطر نشان کرد: هماکنون در شرایطی هستیم که با تکیه بر ظرفیتهای ۱۰۰ درصد ایرانی پیش میرویم و سامانههای خود را اضافه میکنیم و سامانههایی را که در جنگ تحمیلی سوم امتحان خوبی پس داد تکثیر میکنیم.
وی تصریح کرد: ما طبق تجربیاتمان سامانهها و تجهیزات جدیدی را تولید میکنیم که همه اینها با تکیه بر دانش و تخصص ۱۰۰ درصد ایرانی صورت میگیرد.