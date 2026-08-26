اجرای طرح جوانی جمعیت در مارگون با اهداء ۳۵۰ قطعه زمین
۳۵۰ قطعه زمین در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهرستان مارگون به واجدان شرایط اهداء شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: در دومین روز از هفته دولت، آیین واگذاری ۳۵۰ قطعه زمین در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مارگون با سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی، فصل جدیدی از امید را برای خانهدار شدن خانوادههای جوان در این شهرستان رقم زد. علی پارسایی افزود: با حمایتهای استاندار و بهرهگیری از ظرفیت بسیج در اجرای عملیات آمادهسازی، اکنون ۳۶۰ قطعه زمین در این سایتها آماده واگذاری است. وی ادامه داد: از مجموع این قطعات، ۱۰ قطعه برای رفع معارضات و تعهدات پیشین در اختیار بنیاد مسکن قرار میگیرد و ۳۵۰ قطعه نیز به خانوادههای مشمول طرح جوانی جمعیت واگذار خواهد شد. مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شرایط واگذاری زمین در شهر مارگون گفت: در بسیاری از شهرها، هر قطعه زمین به دو خانواده واگذار میشود، اما با توجه به ظرفیت موجود در مارگون، هر قطعه به یک خانواده اختصاص یافته است. وی ارزش تقریبی زمینهای آماده واگذاری را دستکم ۱۴۴ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان نیز برای آمادهسازی این اراضی هزینه شده است. پارسایی ادامه داد: نزدیک به هزار نفر در شهر مارگون برای دریافت زمین در طرح جوانی جمعیت ثبتنام کردهاند و تلاش میشود با تأمین اراضی جدید، پاسخ مناسبی به تقاضای متقاضیان داده شود. وی از شناسایی زمینی به مساحت حدود ۱۷۰ هکتار در پشت سایت فعلی خبر داد و گفت: این زمین از ظرفیت مناسبی برای توسعه طرح برخوردار است، اما اجرای آن نیازمند همکاری دستگاههای دارای ماشینآلات سنگین و تسریع در عملیات آمادهسازی است.