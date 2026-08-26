

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه گفت: ساعت ۲۰:۵۱ سه شنبه ( سوم شهریورماه) حادثه آتش سوزی شرکت بازیافت زباله در کمربندی شرقی کرمانشاه، روستای عمه، به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام شد که بلافاصله ۳۳ آتش نشان با ۱۱ دستگاه خودرو سبک و سنگین اطفایی و امدادی به محل اعزام شدند. آتش پاد سعید قادری ادامه داد: با حضور آتش نشانان در محل و بررسی انجام شده، مشخص گردید که محل دپو و انباشت زباله در فضای باز شرکت دچار آتش سوزی گسترده شده که با تلاش دو ساعته امدادگران سازمان آتش نشانی، آتش سوزی مهار شد. قادری در پایان اضافه کرد: این حادثه خسارت جانی نداشته و علت آن در دست بررسی است.