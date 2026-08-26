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وزیر کشور در سفر به خراسان جنوبی از افتتاح ۳۶ هزار طرح در کشور همزمان با هفته دولت با ۷۳۴ همت اعتبار خبر داد.
وزیر کشور در بدو ورود به بیرجند در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: در هفته دولت حدود ۳۶ هزار طرح در کشور با ۷۳۴ همت اعتبار به بهره برداری میرسد.
مومنی افزود: بخشی از این طرحها مربوط به خراسان جنوبی است و امروز قرار است برخی از آنها از جمله طرح هزار و ۵۰۰ واحدی مسکن استان به بهره برداری برسد.
وی آشنایی با مسائل و مشکلات مربوط به خراسان جنوبی و بررسی در راستای رفع آنها را از اهداف سفر خود به این استان عنوان کرد.
وزیر کشور گفت: خراسان جنوبی در دو سال گذشته در شاخصهای اقتصادی و تجاری رتبههای بالا را در کشور داشته است.