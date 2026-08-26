وزیر کشور در بدو ورود به بیرجند در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: در هفته دولت حدود ۳۶ هزار طرح در کشور با ۷۳۴ همت اعتبار به بهره برداری می‌رسد.

مومنی افزود: بخشی از این طرح‌ها مربوط به خراسان جنوبی است و امروز قرار است برخی از آنها از جمله طرح هزار و ۵۰۰ واحدی مسکن استان به بهره برداری برسد.

وی آشنایی با مسائل و مشکلات مربوط به خراسان جنوبی و بررسی در راستای رفع آنها را از اهداف سفر خود به این استان عنوان کرد.

وزیر کشور گفت: خراسان جنوبی در دو سال گذشته در شاخص‌های اقتصادی و تجاری رتبه‌های بالا را در کشور داشته است.