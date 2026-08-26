مدیر کل حفاظت محیط‌زیست فارس از افتتاح ۴ طرح و آغاز عملیات ساخت ۲ طرح حفاظتی و زیرساختی با مجموع اعتبار افزون بر ۳۲۹ میلیارد ریال در پارک ملی بمو، منطقه برم‌فیروز و اداره‌کل محیط‌زیست استان هم‌زمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، لیلا تاج‌گردون با اشاره به اهداف این طرح‌ها شامل مقابله با حریق، پایش هوشمند، توسعه ارتباطات محیط‌بانی و بهره‌گیری از انرژی پاک اظهار کرد: در این چارچوب، مرکز گردهمایی و توجیهی اطفای حریق پارک ملی بمو با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال برای ارتقای آموزش و آمادگی نیروهای عملیاتی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: دومین دوربین حفاظتی پارک ملی بمو با اعتبار ۱۷ میلیارد ریال با هدف نظارت هوشمند و پیشگیری از تخلفات، و فاز نخست شبکه بی‌سیم دیجیتال این پارک ملی با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال به منظور برقراری ارتباط پایدار و پرسرعت میان پاسگاه‌های محیط‌بانی افتتاح می‌شود.

همچنین نیروگاه خورشیدی هیبریدی ۳۰ کیلوواتی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال در مدار بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

مدیر کل حفاظت محیط‌زیست فارس درباره طرح‌های آماده ساخت تصریح کرد: عملیات ساخت اقامتگاه پارک ملی بمو با اعتبار پیش‌بینی‌شده ۱۵۰ میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت‌های پشتیبانی و آموزشی آغاز می‌شود؛ همچنین ساخت پاسگاه محیط‌بانی منطقه برم‌فیروز با اعتبار ۲۷ میلیارد ریال در راستای تقویت حفاظت میدانی و افزایش پوشش نظارتی کلید می‌خورد.

تاج‌گردون با اشاره به جایگاه شاخص مناطق تحت مدیریت فارس در کشور خاطرنشان کرد: ارتقای زیرساخت‌های حفاظتی در پارک ملی بمو و منطقه برم‌فیروز، توان عملیاتی محیط‌بانان را ارتقا می‌دهد و به صیانت پایدار از زیست‌بوم‌ها، گونه‌های جانوری و سرمایه‌های طبیعی استان کمک می‌کند.