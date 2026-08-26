به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ طرح هادی برای تمام روستا‌های بالای ۲۰ خانوار استان تدوین و تصویب شده است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت: تا کنون برای ۹۵۷ روستای استان طرح هادی تدوین شده که این تعداد شامل همه ۸۵۵ روستای بالای ۲۰ خانوار و ۱۰۲ روستا از مجموع ۲۲۱ روستا، کمتر از ۲۰ خانوار استان است.

صالح کربلایی حسنی افزود: به دلیل تغییر وضعیت جمعیتی و ایجاد نیاز‌های جدید در روستا‌ها طرح‌های تصویب شده بازنگری می‌شوند که از ابتدای سال تا کنون ۵۳ طرح بازنگری و تصویب شده است.