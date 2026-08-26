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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی از فردا تا اوایل هفته آینده به تدریج افزایش ۱ تا ۳ درجهای دمای بیشینه پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، با اشاره به ناپایداری جوی و دریایی در استان، گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش باد جنوب شرقی بر روی مناطق دریایی استان و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات بویژه شهرستان بشاگرد و برخی نقاط مرکزی و غربی استان با رشد و گسترش ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
او افزود: در برخی از نقاط که شرایط بارشی فراهم نباشد افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست و توصیه میشود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: مناطق دریایی استان بویژه تنگه هرمز با افزایش بادهای جنوب شرقی نسبتاً مواج پیش بینی میشود.
حمزه نژاد، گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از یک متر خواهد رسید و توصیه میشود تمهیدات لازم در بنادر در نظر گرفته شود و تردد شناورها بخصوص شناورهای سبک و صیادی با احتیاط لازم انجام شود.
او افزود: فردا پنجشنبه از شدت سرعت باد برروی دریا کاسته خواهد شد، اما تداوم ناپایداریهای عصرگاهی مورد انتظار است.