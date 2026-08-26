به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.سرهنگ منصور رمضان نژاد با اشاره به اجرای طرح برخورد با خودرو و موتور سواران متخلف در راستای امنیت و آرامش شهروندان و پیشگیری از حوادث بیان کرد: در این راستا طی یک ماه اخیر توسط ماموران یگان امداد این فرماندهی، تعداد ۱۱۷ دستگاه موتور سیکلت و ۱۰۵ خودروی دارای آلودگی صوتی، اگزوز ناهنجار و ایجاد مزاحمت برای شهروندان توقیف شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد:مراقبت خانواده‌ها از فرزندان در خصوص خطرات و سوانح رانندگی با وسایل نقلیه، رعایت قوانین و مقررات رانندگی، اخذ گواهینامه رانندگی و همچنین احترام به حقوق شهروندی از جمله راهکار‌های موثر برای کاهش حوادث و ناهنجاری‌های اجتماعی است، که در کنار اقدامات انتظامی و اعمال قانون پلیس خانواده‌ها و سایر مراکز آموزشی و فرهنگی در آن سهم دارند