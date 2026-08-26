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فرمانده انتظامی سیرجان گفت:۲۲۲ دستگاه وسیله نقلیه متخلف که با صداهای ناهنجارو حرکات پرخطر باعث سلب آرامش شهروندان میشدند، توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.سرهنگ منصور رمضان نژاد با اشاره به اجرای طرح برخورد با خودرو و موتور سواران متخلف در راستای امنیت و آرامش شهروندان و پیشگیری از حوادث بیان کرد: در این راستا طی یک ماه اخیر توسط ماموران یگان امداد این فرماندهی، تعداد ۱۱۷ دستگاه موتور سیکلت و ۱۰۵ خودروی دارای آلودگی صوتی، اگزوز ناهنجار و ایجاد مزاحمت برای شهروندان توقیف شده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد:مراقبت خانوادهها از فرزندان در خصوص خطرات و سوانح رانندگی با وسایل نقلیه، رعایت قوانین و مقررات رانندگی، اخذ گواهینامه رانندگی و همچنین احترام به حقوق شهروندی از جمله راهکارهای موثر برای کاهش حوادث و ناهنجاریهای اجتماعی است، که در کنار اقدامات انتظامی و اعمال قانون پلیس خانوادهها و سایر مراکز آموزشی و فرهنگی در آن سهم دارند