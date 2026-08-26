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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۶/۰۴

بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی بارش رگبار پراکنده در برخی مناطق شمال‌غرب و جنوب ادامه دارد. برای دیگر مناطق کشور هم آسمانی صاف و جوی آرام و پایدار پیش‌بینی شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۴- ۰۹:۰۰
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، بارندگی ، دمای هوا
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