وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۶/۰۴

بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی بارش رگبار پراکنده در برخی مناطق شمال‌غرب و جنوب ادامه دارد. برای دیگر مناطق کشور هم آسمانی صاف و جوی آرام و پایدار پیش‌بینی شده است.