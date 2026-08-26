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ساخت راهآهن مشهد-تایباد-دوغارون به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که تأمین آن از سوی دولت توجیهی ندارد؛ به همین علت باید به شرکتهای خارجی سپرده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،نماینده مردم تایباد در مجلس شورای اسلامی گفت:ساخت راهآهن مشهد-تایباد-دوغارون در سال ۱۳۹۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شدو دارای ردیف بودجه ملی است که پیمانکار سابق، حدود ۴۴ کیلومتر آن را با ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی زیرسازی کرده؛ اما به علت نبود پیگیریها، از اولویتهای وزارت راه و شهرسازی خارج شد.
عثمان سالاری با اشاره به دیگر طرحهای راهسازی بیان کرد: قطعه دوم طرح دوباندهسازی محور تایباد-تربت جام از روستای ارزنچه علیا تا بعد ازپل آبراه محسنآباد به طول ۱۱ کیلومتر آسفالت شده که بهرهبرداری کامل از آن نیازمند آسفالتریزی لایه دوم است که:آسفالتریزی لایه دوم ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم دارد که با تأمین و انجام آن، جاده پس از خطکشی و نصب علائم راهنمایی و رانندگی زیر بار ترافیک می رود.
وی بیان کرد: همچنین ۲۲ کیلومتر دیگر از محور مواصلاتی تایباد-تربت جام به شکل تکبانده خواهد ماند که وزارت راه و شهرسازی دستور انجام
مطالعات طرح را صادر کرده است که در صورت تأمین اعتبار و تعیین پیمانکار، عملیات اجرایی و عمرانی آن آغاز میشود.
سالاری،درباره بیمارستان جدید این شهرستان مرزی گفت: با توجه به عمر بالای بیمارستان کنونی، ساخت بیمارستانی جدید در تایباد یکی از
مطالبات بهحق مردم بوده که ۸ هکتار زمین به آن اختصاص یافته است.
سالاری افزود: این زمین اختصاصیافته در اراضی ملی قرار دارد که مجوز تغییر کاربری آن از جنگلهای دستکاشت به مرکز بهداشتی-درمانی از
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اخذ شده و در ردیف طرحهای ملی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: کلنگزنی بیمارستان جدید ۱۳۴ تختخوابی تایباد در ماه آبان یا آذر امسال انجام خواهد شد همچنین چند برابر زمین آن،فضای سبز در دیگر نقاط شهر ایجاد میشود.
نماینده مردم تایباد در مجلس شورای اسلامی به چالش توقف ناوگان تجاری در مرز دوغارون اشاره و بیان کرد: این مرز در هر لحظه آبستن اتفاقات غیرمترقبه است و مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم خراسان رضوی مبنی بر اندازهگیری حجم سوخت در باک کامیون، باعث ماندگاری و صفهای طولانی ناوگان شده است.
سالاری تصریح کرد: در حال حاضر ۱۳ دستگاه اجرایی در گذرگاه مرزی دوغارون فعالیت میکنند؛ اما از آنجایی که مرزها باید محل عبور و گذر باشند، به طور قاطع نیازمند مدیریت یکپارچه و واحد مرزی در دوغارون هستیم.
نماینده مردم تایباد در مجلس شورای اسلامی،در پایان گفت: منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون نیز هماکنون در مراحل اولیه ایجاد زیرساختها و جذب نیروی انسانی است و باید از فعالان اقتصادی دعوت به سرمایهگذاری شود تا جوانان و افراد بومی تایباد و منطقه در واحدهای تولیدی و خدماتی این کانون تجاری مشغول به کار و استخدام شوند.