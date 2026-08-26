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وزیر آموزش و پرورش، با تأکید بر ضرورت تحول در نهضت سوادآموزی گفت: مهمترین مأموریت معاونان سوادآموزی استانها، زنده نگه داشتن این نهضت است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کاظمی در گردهمایی معاونین سوادآموزی استانهای کشور، با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت، بهویژه شهیدان رجایی و باهنر، بر ضرورت بهرهگیری از سیره مدیریتی دولتمردان شهید و حرکت در مسیر تحول در آموزش و پرورش تأکید کرد.
وی با اشاره به تشکیل ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید در شورای هماهنگی افزود: ما وظیفه داریم سیره مدیریتی دولتمردان شهید را تدوین و عرضه و خودمان نیز به آن عمل کنیم.
وزیر آموزش و پرورش یکی از اقدامات مهم مدیریتی را، کاهش فاصله صف و ستاد دانست و گفت: برنامههایی که در ستاد طراحی میکنیم باید در خط مقدم و میدان عمل نیز اجرا شود.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد انسجام فرهنگی و تیمی در سازمان تأکید کرد و افزود: افرادی که پشت میز قرار گرفتهاند باید به اهداف ایمان داشته باشند و نسبت به فرآیندها وفادار باشند؛ چراکه انسجام فرهنگی و تیمی نقش مهمی در موفقیت یک سازمان دارد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در دولت گفت: خداوند لطف و کمک کرده است که امروز آموزش و پرورش در صدر مسائل حاکمیت و دولت قرار گیرد. در استانهای مختلف نیز استانداران توجه ویژهای به مسائل و حل مشکلات آموزش و پرورش دارند.
وی با تأکید بر اینکه نگاههای تحولی عمیق و پایدار نباید فراموش شود، افزود: نهضت سوادآموزی یکی از موفقترین بخشهای نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است، اما در کنار این موفقیتها، باید آسیبشناسی را نیز مورد توجه قرار دهیم.
کاظمی گفت: در نهضت سوادآموزی کمتر به نگاه تحولی پرداخته شده و امروز با چالشی مواجه هستیم که در گذشته کمتر با نگاه آیندهمحور به مسائل نهضت توجه شده است.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار آموزش و پرورش افزود: باید سیستم حکمرانی آموزش و پرورش را چابک کنیم و این موضوع تنها مربوط به نهضت سوادآموزی نیست، بلکه در کل آموزش و پرورش به اصلاح ساختار نیاز داریم.
وی گفت: نهضت سوادآموزی نسبت به برنامههای تحولآفرین غفلت کرده و بیشتر بر موفقیتهای خود تمرکز داشته است. البته نهضت موفق بوده، اما از ضرورت تحول غفلت کرده است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اکنون باید تمرکز بیشتری بر بخش تحولی نهضت سوادآموزی داشته باشیم، افزود: اگر دیر بجنبیم، از این ناحیه ضربه میخوریم.
وی نهضت سوادآموزی را همچنان ظرفیتی فوقالعاده برای نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: من نهضت را کماکان یک ظرفیت فوقالعاده برای نظام تعلیم و تربیت آموزش و پرورش میدانم؛ به شرطی که آن را بهروز کنیم و تحول ایجاد کنیم.
وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به وضعیت پرداختها در این حوزه افزود: پرداختهای نهضت باید بهروز باشد و ما تمام پرداختهای آموزش و پرورش را بهروز کردهایم.
وی خطاب به معاونین سوادآموزی استانهای کشور گفت: مهمترین مأموریت شما زنده بودن نهضت سوادآموزی است. نهضت مثل یک قطار است که آسیبهای جدی به آن وارد شده؛ هم باید این قطار در حال حرکت را حفظ کنید و هم تغییرات اساسی و اصولی به آن بدهید.