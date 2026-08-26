درخشش خیرهکننده کشتیگیران انتظامی لرستان در کشور
فرمانده انتظامی استان لرستان با صدور پیامی، کسب چهار عنوان قهرمانی و جواز حضور در مسابقات جهانی پلیسهای جهان (۲۰۲۶ روسیه) توسط چهار تن از کارکنان ورزشکار این فرماندهی را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، چهار تن از کارکنان ورزشکار فرماندهی انتظامی استان لرستان با ارائه نمایشهایی مقتدرانه در مسابقات کشتی سراسری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر کسب عنوان قهرمانی، مسیر حضور در رقابتهای جهانی پلیسهای جهان در سال ۲۰۲۶ به میزبانی کشور روسیه را هموار کردند.
آقایان «محمد حسنوند»، «امیرحسن هادیپور»، «سبحان دالوند» و «علیرضا گرزبر» با تکیه بر توانمندی فنی و اراده پولادین خود، موفق شدند بر سکوهای نخست این رقابتها تکیه زده و افتخاری دیگر برای ورزش نیروهای مسلح و استان لرستان رقم بزنند.
فرمانده انتظامی استان لرستان نیز با صدور پیامی ضمن تبریک این موفقیت به قهرمانان، خانوادههای آنان و مجموعه انتظامی استان، این افتخارآفرینی را نمادی از اقتدار و صلابتِ پلیسِ تراز انقلاب اسلامی دانست.
در بخشی از پیام سردار هاشمیفر آمده است: «این موفقیت ارزشمند که منجر به کسب مجوز حضور در رقابتهای جهانی شده، بار دیگر نشان داد که کارکنان پلیس در کنار رسالت خطیر تأمین امنیت و نظم عمومی، با تکیه بر ایمان و اراده پولادین، در عرصههای ورزشی نیز پیشگام و حماسهساز هستند. بیتردید، درخشش شما در میدانهای بینالمللی، نمادی از اقتدار و صلابتِ پلیسِ تراز انقلاب اسلامی خواهد بود.»