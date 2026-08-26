رئیس سازمان نهضت سوادآموزی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت ایجاد فهم و زبان مشترک در میان خانواده نهضت سوادآموزی گفت: در آستانه تحول عمیق نهادی و برنامه‌ای نهضت سوادآموزی، باید درک مشترکی از چشم‌اندازها، سیاست‌ها، مأموریت‌ها، اهداف، فرصت‌ها و محدودیت‌های این سازمان در میان همه اجزا و عوامل آن شکل بگیرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی سعیدی صبح امروز در گردهمایی معاونان سوادآموزی استان‌های کشور با شعار «برای ایران توانمند، برای مدرسه پایدار؛ از آموزش الفبا تا زیست آگاهانه، مسئولانه و ایمن» ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا و امام شهیدان و تبریک هفته دولت، از حمایت‌ها و هدایتگری‌های وزیر آموزش و پرورش در حوزه سوادآموزی قدردانی کرد و گفت: دفاع و حمایت جدی وزیر از نهضت سوادآموزی در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور، برای خانواده سوادآموزی دلگرم‌کننده بود و از این نگاه روشن و حمایت ارزشمند صمیمانه تشکر می‌کنیم.

تحول نهضت سوادآموزی نیازمند زبان مشترک است

وی درباره اهداف برگزاری این گردهمایی گفت: این برنامه از روز گذشته آغاز شده و تلاش کردیم از حضور افرادی که ارتباط و تجربه مؤثری در حوزه نهضت سوادآموزی دارند استفاده کنیم تا ضمن بهره‌گیری از دیدگاه‌های آنان، زمینه تعامل سازنده‌تر و شکل‌گیری جریان جدیدی در مسیر آینده نهضت فراهم شود.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های یک سازمان موفق این است که همه اجزا و عوامل آن، درک و دریافت مشترکی از چشم‌اندازها، سیاست‌ها، مأموریت‌ها، اهداف، فرصت‌ها، محدودیت‌ها و پیام‌های سازمان داشته باشند. این موضوع به‌ویژه در شرایط کنونی که نهضت سوادآموزی در آستانه یک تحول عمیق نهادی و برنامه‌ای قرار دارد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: نهضت سوادآموزی به دنبال نوسازی مأموریت‌ها، تحول در حکمرانی و ایجاد معماری جدید است؛ بنابراین رسیدن به فهم و زبان مشترک، ایجاد فضای همدلانه و شکل‌گیری یک گفتمان مسلط در خانواده نهضت، بیش از گذشته ضرورت دارد.

سعیدی افزود: تلاش کردیم در کنار مرور برنامه‌های جاری و مأموریت‌های قطعی، این فهم و زبان مشترک را در میان خانواده نهضت سوادآموزی ایجاد کنیم و امیدواریم این رویکرد به لایه‌های مختلف نظام تعلیم و تربیت و در نهایت به سطح جامعه تسری پیدا کند.

گردهمایی معاونان سوادآموزی؛ فضای یادگیرنده و تعاملی

وی یکی دیگر از ویژگی‌های این گردهمایی را فراهم کردن فضای یادگیری و تعامل دوسویه عنوان کرد و گفت: تلاش کردیم این برنامه یک فضای یادگیرنده داشته باشد؛ به این معنا که ارتباط میان اعضا یک‌طرفه نباشد و همه بتوانند در یک فضای تعاملی دیدگاه‌ها و تجربه‌های خود را مطرح کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به فعالیت کارگروه‌های تخصصی این گردهمایی اظهار کرد: پنج کارگروه در این برنامه تشکیل شد و نکته مهم این است که فعالیت‌های این کارگروه‌ها از روز گذشته آغاز نشده، بلکه از هفته قبل شروع شده بود.

وی ادامه داد: پنج قطب تخصصی، هر کدام مسئول بررسی یک مسئله جدی و اساسی در نهضت سوادآموزی بودند و هر قطب نیز حدود دو تا سه نشست وبیناری برگزار کرد. حاصل این جلسات و بررسی‌ها در روز گذشته ارائه شد و پس از آن نیز فرصت در اختیار سایر اعضا قرار گرفت تا درباره دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های مطرح‌شده اظهارنظر کنند.

سعیدی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد مجموعه این مباحث، خروجی و بافتار مناسبی از مسائل و موضوعات پیش روی نهضت سوادآموزی برای ادامه مسیر فراهم کرده است.