مدیر توزیع نیروی برق شهرستان گراش از کشف و جمع‌آوری ۶ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز در این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام در قالب مانورهای طرح ملی «مهتاب» (مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق) و با هدف مقابله با مصارف غیرمجاز و پایش هوشمند شبکه اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر توزیع نیروی برق شهرستان گراش از کشف و جمع‌آوری ۶ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز در این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام در قالب مانورهای طرح ملی «مهتاب» (مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق) و با هدف مقابله با مصارف غیرمجاز و پایش هوشمند شبکه اجرا شده است.

قدرت‌اله فانی افزود: در این مدت ۴۱۴ مورد بازرسی کنتورهای خانگی، تجاری و صنعتی، ۳۴ مورد تست کنتورهای کشاورزی و ۲۱ مورد بازرسی مساجد و اماکن مذهبی انجام شده و کنتورهای معیوب تعویض شده‌اند. همچنین ۵۲۸ دستگاه کنتور پرمصرف با کنتورهای هوشمند جایگزین و ۸۳ شمارشگر موقت به‌همراه ۲۴۶ انشعاب جدید نصب شده است.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان گراش با تأکید بر استمرار جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز تصریح کرد: استفاده غیرقانونی از شبکه برق، تضییع آشکار حقوق مشترکان قانون‌مدار است؛ از این‌رو از شهروندان تقاضا می‌شود هرگونه تخلف و انشعاب غیرمجاز را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان پیگیری شود.