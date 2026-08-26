به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سلیمان کلانترزاده، بازپرس دادگاه شهرستان دنا گفت: پس از وقوع ۲ فقره قتل با فاصله زمانی اندک و با توجه به حساسیت موضوع در روستای شبلیز، واقع در بخش پاتاوه شهرستان دنا، دادستان سی‌سخت با توجه به شناخت منطقه، جلسات متعددی با نیرو‌های نظامی و امنیتی و همچنین ریش‌سفیدان و معتمدان منطقه برگزار کرد تا ضمن ایجاد آرامش در میان مردم، زمینه دستگیری مظنون یا مظنونان این ۲ قتل فراهم شود.

کلانترزاده، افزود: با پادرمیانی ریش‌سفیدان و معتمدان محلی، صبح امروز فرد مظنون به ۲ فقره قتل در شبلیز تحویل دستگاه قضایی شد.

وی ادامه داد: تحقیقات برای روشن شدن ابعاد این قتل‌ها و به سرانجام رساندن پرونده همچنان ادامه دارد و هرگونه اظهارنظر درباره جزئیات پرونده، منوط به تکمیل تحقیقات قضایی است.