معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان استان با وجود اینکه از نظر تعداد در رتبه هفدهم کشور قرار دارند، از نظر درآمد حاصل از فروش محصولات دانش‌بنیان رتبه ششم کشور را به خود اختصاص داده‌اند .



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حسین افشین در نشست جمع‌بندی سفر به استان کرمانشاه که با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: پیش از سفر به استان، اطلاعات دقیق کرمانشاه بررسی و تحلیل می‌شود تا با شناخت کافی از ظرفیت‌ها و مسائل استان، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری انجام شود.

وی افزود: همزمان با بازدید معاونت علمی از پارک علم و فناوری، جلسات جداگانه‌ای نیز با حضور مسئولان بنیاد ملی علم ایران و بنیاد ملی نخبگان با اساتید دانشگاه، اساتید جوان و نخبگان استان برگزار شد تا موضوعات علمی و ظرفیت‌های نخبگانی کرمانشاه نیز مورد بررسی قرار گیرد.

افشین با تشریح ساختار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: معاونت علمی، بنیاد ملی علم ایران و بنیاد ملی نخبگان، سه بخش اصلی این مجموعه هستند که هر کدام مأموریت مشخصی دارند؛ بنیاد ملی نخبگان بر شناسایی و نگهداشت نخبگان تمرکز دارد و بنیاد ملی علم ایران نیز در حوزه کیفی‌سازی و حمایت از پژوهش فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به موفقیت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در کسب جایزه «جهش» بنیاد ملی علم ایران، این موفقیت را افتخاری مهم برای دانشگاه و استان دانست و گفت: این دانشگاه در جمع ۹ دانشگاه علوم پزشکی کشور قرار گرفته که موفق به کسب این جایزه شده‌اند و لازم است این دستاورد در معرفی ظرفیت‌های دانشگاه به‌عنوان یک افتخار ملی مورد توجه قرار گیرد.

معاون علمی رئیس‌جمهور ادامه داد: در مجموع ۲۰ دانشگاه کشور موفق به دریافت این جایزه شده‌اند که ۱۱ دانشگاه از وزارت علوم و ۹ دانشگاه از دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند و قرار گرفتن دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در این جمع، دستاورد ارزشمندی محسوب می‌شود.

افشین همچنین از حمایت معاونت علمی از دانشگاه رازی خبر داد و اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با حمایت از دانشگاه‌ها، زمینه ارتقای جایگاه علمی آنها و قرار گرفتن در جمع دانشگاه‌های برتر و موفق کشور فراهم شود.

وی در ادامه با ارائه آماری از وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان استان کرمانشاه گفت: این استان دارای ۱۰۳ شرکت دانش‌بنیان است و از نظر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان رتبه هفدهم کشور را دارد، اما نکته مهم‌تر، میزان فروش محصولات دانش‌بنیان این شرکت‌هاست.

معاون علمی رئیس‌جمهور افزود: درآمد حاصل از فروش محصولات دانش‌بنیان در استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۳.۷ همت رسیده و استان از این نظر رتبه ششم کشور را به خود اختصاص داده است.

افشین این جایگاه را نشان‌دهنده کیفیت بالای شرکت‌های دانش‌بنیان کرمانشاه دانست و تصریح کرد: اینکه استان از نظر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان رتبه هفدهم و از نظر فروش محصولات دانش‌بنیان رتبه ششم کشور را دارد، بیانگر آن است که شرکت‌های دانش‌بنیان کرمانشاه شرکت‌هایی با کیفیت، نوآور و دارای توانایی مناسب در رساندن محصولات خود به بازار هستند.

وی تأکید کرد: هدف صرفاً افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان نیست و نباید ملاک موفقیت را این بدانیم که تعداد شرکت‌ها در سال آینده به چند صد شرکت برسد؛ آنچه اهمیت دارد این است که شرکت‌ها تا چه اندازه در زنجیره ارزش و تولید اثرگذار باشند و بتوانند محصولات دانش‌بنیان خود را به بازار برسانند.

معاون علمی رئیس‌جمهور با بیان اینکه کرمانشاه با تعداد نسبتاً محدود شرکت‌های دانش‌بنیان، اثربخشی قابل توجهی ایجاد کرده است، گفت: این موضوع یکی از نقاط قوت مهم استان است که باید در معرفی ظرفیت‌های کرمانشاه مورد توجه قرار گیرد.