دو میدانی کاران استان همدان در مسابقات دو و میدانی قهرمانی نوجوانان و جوانان پسر کشور صاحب ۳ نشان طلا، یک نقره و یک برنز شدند.

۳ طلا، یک نقره و یک برنز؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دبیر هیئت دو و میدانی استان همدان گفت: مسابقات دو و میدانی قهرمانی نوجوانان و جوانان پسر کشور، گرامیداشت شهدای جنگ رمضان با حضور ۴۰۰ دو و میدانی کار از استان‌های سراسر کشور به میزبانی استان زنجان برگزار شد و با شناخت نفرات برتر در مواد مختلف به پایان رسید.

سید اصغر ذوقی احسن افزود: امیرمحمد رستمی کاپیتان پرافتخار و جوان تیم استان با کسب دو نشان طلا در ماده ۳۰۰۰ متر آزاد و در ۵۰۰۰ متر چهره پر فروغ کاروان دو و میدانی کاران همدان بود و امیرعباس اسلامی دیگر دونده جوان استان در ماده دهگانه موفق به کسب نشان برنز شد.

او تأکید کرد: در گروه سنی نوجوانان در ماده پرش ارتفاع محمد فرزین حاصلی پرنده نوظهور استان با پرشی به ارتفاع یک متر و ۹۳ سانتی متر سومین مدال طلای کاروان استان را در این رقابت‌ها به ارمغان آورد، پارسا خزایی دونده نوجوان استان در ماده ۳۰۰۰ متر آزاد با رکورد ۹ دقیقه و ۳۶ ثانیه نایب قهرمان شد.

دبیر هیئت دو و میدانی استان همدان تصریح کرد: در پایان این دوره از مسابقات در رده سنی نوجوانان تیم چهار محال بختیاری و در رده سنی جوانان میزبان مسابقات تیم زنجان در سکوی نخست و قهرمان مسابقات شدند.

تیم دو ومیدانی کاران استان در این دوره از مسابقات را مرتضی خورشیدی و مصطفی قاسمی به عنوان سرپرست و مربی همراهی می‌کردند.