پخش زنده
امروز: -
اقامتگاه بومگردی خواجه سالار منشاد شهرستان مهریز، همزمان با هفته دولت و با حضور جمعی از مسئولان استان و شهرستان، افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، این اقامتگاه در زمینی به مساحت ۸ هزار و ۲۰۰ مترمربع و با زیربنای ۳۰۰ مترمربع در دو طبقه احداث شده و برای اجرای آن بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.در آیین افتتاح این مجموعه، شاهحسینی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد، عسکرزاده فرماندار شهرستان مهریز، معاونان فرمانداری، دهقان معاون میراث فرهنگی و گردشگری استان، رفیع بخشدار بخش مرکزی مهریز، قانع مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مهریز و جمعی از اعضای شورای اسلامی و دهیار منشاد حضور داشتند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد در این مراسم با قدردانی از شاکری، سرمایهگذار و متصدی اقامتگاه بومگردی خواجه سالار منشاد، گفت: ایجاد خانههای بومگردی یکی از بهترین راهکارها برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی است و میتواند زمینه اشتغال جوانان و توسعه اقتصادی روستاها را فراهم کند.
شاهحسینی افزود: منشاد از مناطق بکر و خوشآبوهوای استان یزد و از روستاهای هدف گردشگری استان است و توسعه اقامتگاههای بومگردی میتواند زمینه حضور گردشگران بیشتری را در این منطقه فراهم کند.
فرماندار شهرستان مهریز نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، بهویژه شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت را فرصتی برای دیدار مسئولان با مردم و ارائه گزارش عملکرد دولت دانست.
عسکرزاده با قدردانی از تلاشها و سرمایهگذاری شاکری برای احداث این اقامتگاه، منشاد را یکی از روستاهای منحصربهفرد شهرستان مهریز عنوان کرد و گفت: آبوهوای معتدل منشاد موجب جذب گردشگران بسیاری به این منطقه شده و توسعه زیرساختهای گردشگری در آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی همچنین از فعالیتهای شورای اسلامی و دهیاری منشاد در زمینه ایجاد اشتغال و توسعه روستا قدردانی کرد.
در ادامه این مراسم، حسین دهقان، دهیار منشاد، ضمن گرامیداشت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت، گزارشی از مسائل و مشکلات این روستا ارائه کرد.
وی از جمله مشکلات منشاد را نبود یا توقف برخی طرحهای عمرانی از جمله بوستان بزرگ منشاد، مجموعه ورزشی، راه کمربندی منشاد، جاده منشاد به زردین و مشکلات مربوط به آب آشامیدنی برشمرد و خواستار اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسئولان استان و شهرستان مهریز برای رفع این مشکلات شد.