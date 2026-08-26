«هفت اقلیم»، با موضوع قصاص در قاب سینما، واکاوی عدالت، انتقام و بخشش و «مستند فرهنگ»، با پرتره‌ای از امیرهوشنگ کاووسی، منتقد پیشگام سینما، امروز از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «قصاص در قاب سینما، عدالت، انتقام یا بخشش؟»، موضوع برنامه این هفته «هفت اقلیم» رادیو فرهنگ است، برنامه‌ای كه با نگاهی انتقادی، به تحلیل و بررسی فیلم‌هایی می‌پردازد كه در روایت خود، قصاص را نفی یا به چالش می‌كشند.

در این برنامه، ضمن تحلیل فیلم‌هایی كه در آنها قصاص به چالش كشیده شده یا بخشش به‌عنوان راهی در برابر اجرای قصاص مطرح می‌شود، این پرسش بررسی خواهد شد كه سینما چگونه با انتخاب زاویه روایت، شخصیت‌پردازی و پایان‌بندی، نگاه مخاطب را نسبت به مفاهیمی همچون قصاص، عدالت و بخشش شكل می‌دهد.

دكتر مصطفی محمودی، روزنامه‌نگار و منتقد سینما و تئاتر، و حجت‌الاسلام محمدحسین شهبازی، پژوهشگر و فعال رسانه، مهمانان این برنامه هستند و مهدی محمدیان به‌عنوان كارشناس‌مجری، گفت‌وگو را هدایت می‌كند.

برنامه «هفت اقلیم» به تهیه کنندگی رسول تسلیمی؛ ساعنت ۲۰ پخش می‌شود.

مستند فرهنگ» در ادامه روایت زندگی و كارنامه چهره‌های اثرگذار فرهنگ و هنر ایران، امروز مستندی درباره امیرهوشنگ كاووسی پخش می‌كند، چهره‌ای كه نام او در تاریخ نقد و تحلیل سینمای ایران جایگاهی قابل توجه دارد.

این مستند رادیویی با مرور مسیر حرفه‌ای، دیدگاه‌ها و فعالیت‌های امیرهوشنگ كاووسی، تصویری از نقش او در شكل‌گیری و گسترش نقد جدی سینما در ایران ارائه می‌دهد. كاووسی از جمله منتقدانی بود كه سینما را صرفاً ابزاری برای سرگرمی نمی‌دانست و بر ضرورت توجه به جنبه‌های هنری، فرهنگی، فنی و اجتماعی آثار سینمایی تأكید داشت.

«مستند فرهنگ» در این قسمت، ضمن پرداختن به فضای سینمایی دوران فعالیت كاووسی، رویكردهای او در نقد فیلم، حساسیتش نسبت به كیفیت تولیدات سینمایی و تأثیر نگاه تحلیلی او بر مخاطبان و فعالان حوزه هنر هفتم را بررسی می‌كند. این برنامه همچنین بر اهمیت نقد مسئولانه و آگاهانه در رشد سینما و ارتقای سلیقه فرهنگی جامعه تأكید دارد.

پرتره امیرهوشنگ كاووسی فرصتی است تا علاقه‌مندان به تاریخ سینما با بخشی از كارنامه یكی از چهره‌های مؤثر جریان نقد سینمایی ایران بیشتر آشنا شوند، منتقدی كه نگاهش به سینما با دغدغه‌هایی همچون فرهنگ، هویت و كیفیت هنری پیوند خورده بود.

برنامه «مستند فرهنگ» از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، به تهیه‌كنندگی سیدمحمد حسینی باغسنگانی و با گویندگی مریم واعظ‌پور، ساعت ۱۸ پخش می‌شود.