به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در سفر یک‌روزه بهرام سرمست به لیلان نیروگاه انرژی خورشیدی سه مگاواتی نیز کلنگ‌زنی شد. این نیروگاه خورشیدی در زمینی به مساحت چهار هکتار و با مشارکت و همت کمیته امداد امام خمینی استان و با اعتباری افزون بر ۱۸۰ میلیارد تومان احداث خواهد شد.

اجرای این طرح‌ها گامی مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های اداری و تقویت ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در شهرستان لیلان به شمار می‌رود.