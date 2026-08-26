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عملیات اجرایی احداث ساختمان فرمانداری و مجتمع اداری شهرستان لیلان با اعتباری افزون بر ۶۰ میلیارد تومان با حضور استاندار آذربایجانشرقی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در سفر یکروزه بهرام سرمست به لیلان نیروگاه انرژی خورشیدی سه مگاواتی نیز کلنگزنی شد. این نیروگاه خورشیدی در زمینی به مساحت چهار هکتار و با مشارکت و همت کمیته امداد امام خمینی استان و با اعتباری افزون بر ۱۸۰ میلیارد تومان احداث خواهد شد.
اجرای این طرحها گامی مهم در مسیر توسعه زیرساختهای اداری و تقویت ظرفیت تولید انرژیهای تجدیدپذیر در شهرستان لیلان به شمار میرود.