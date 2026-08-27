دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل از طرح تشدید برخورد با موتورسیکلت‌های فاقد پلاک و گواهینامه در اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلال آفاقی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل اظهار کرد: باتوجه‌به مشاهدات میدانی و گزارش‌ها و گلایه‌های مردمی از افزایش تردد موتورسیکلت‌های فاقد پلاک و رانندگی بدون گواهینامه یا نداشتن کلاه ایمنی بانوان و آقایان در سطح شهر، تشدید برخورد با رانندگان متخلف را خواستار شدیم.

وی همچنین گفت: این تخلفات پیامد‌های جبران‌ناپذیری از جمله حوادث ناگوار و تلفات جانی را به همراه دارد و ضروری است با متخلفان برخورد قاطع صورت گیرد.

دادستان مرکز استان اردبیل افزود: تأکیدات و دستورات لازم از سوی دادستانی ابلاغ گردیده و ضمن توقیف موتورسیکلت‌های متخلف، رانندگان نیز مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

آفاقی در پایان تأکید کرد: از شهروندان خواسته می‌شود با رعایت قوانین راهنمایی‌ورانندگی و استفاده از کلاه ایمنی، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به مراجع انتظامی گزارش دهند.