نماینده کشورمان در نخستین بازی خود در جدول اصلی رقابت‌های تور جهانی تنیس تونس، امروز به مصاف حریفی از آمریکا می‌رود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کیمیا ثاقب تهرانی که در دور نخست جدول مقدماتی رقابت‌های تور جهانی تنیس تونس با قرعه استراحت رو‌به‌رو شده بود در بازی دوم موفق شد دیزی میوت از انگلیس را ۶ بر ۳ و ۶ بر یک شکست دهد و راهی جدول اصلی شود.

وی در جدول اصلی این مسابقات در نخستین بازی خود ورزشکاری از آمریکا را پیش رو خواهد داشت. نماینده تنیس کشورمان در صورت برتری در این بازی باید به مصاف برنده دیدار کانادا و فرانسه برود.