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پراکندگی تولید، از استعدادهای صنعت برق کشور است

وزیر نیرو گفت: بیش از هزار واحد مولد برق در سراسر کشور توزیع شده‌اند و آن قدر نیروگاه داریم که اگر همه زرادخانه‌های خود را خالی کنند نمی‌توانند همه نیروگاه‌های ایران را بزنند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۴- ۰۸:۴۸
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برچسب ها: وزیر نیرو ، گفتگوی ویژه خبری ، برق
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