فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان گفت: به منظور جلو گیری از سرقت پسته، حمل ونقل پسته در ساعات شب ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان از اجرای طرح‌های ویژه پیشگیری از سرقت محصول پسته با هماهنگی مراجع قضایی خبر داد.

سرهنگ خواجه پور با اشاره به فرارسیدن فصل برداشت و اهمیت صیانت از دسترنج کشاورزان اظهار داشت: با هدف پیشگیری از سرقت محصول پسته و بر اساس مصوبات مراجع قضایی، هرگونه جابه‌جایی و حمل پسته از ساعت غروب خورشید تا طلوع صبح در سطح شهرستان ممنوع است.

وی با تأکید بر اینکه امنیت باغداران و حفظ محصول آنان اولویت اصلی پلیس در این فصل است، افزود: در همین راستا گشت‌های محسوس و نامحسوس پلیس در محور‌های مواصلاتی و نقاط پیرامونی باغات به‌صورت شبانه‌روزی فعال شده است و با متخلفان و خودرو‌های حامل پسته در ساعات غیرمجاز، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

فرمانده انتظامی رفسنجان در پایان از تمامی کشاورزان و باغداران خواست ضمن رعایت این محدودیت‌ها، هرگونه مورد مشکوک را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.