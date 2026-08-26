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رئیس شورای اسلامی شهر یزد: بهطور معمول سالانه حدود یک میلیون مترمربع آسفالت در معابر شهر یزد اجرا میشود و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز حدود ۴۰۰ هزار مترمربع عملیات آسفالت صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، عزیزالله سیفی، با گرامیداشت هفته دولت، گفت: توجه به همه مناطق و بخشهای شهر و اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی، از اولویتهای مدیریت شهری است و خوشبختانه با هماهنگی و تعامل مناسبی که طی سالهای اخیر میان شهرداری و دستگاههای اجرایی استان شکل گرفته، اقدامات متعددی در نقاط مختلف یزد در حال اجراست.
وی با اشاره به اجرای گسترده عملیات آسفالت در سطح شهر اظهار کرد: یکی از اقدامات شاخصی که در این ایام در جایجای شهر در حال انجام است، آسفالت معابر است. امروز در خیابان دهم فروردین، همزمان با اجرای عملیات روفوژ وسط خیابان، آسفالت نیز در حال انجام است و بخشهای تکمیلشده به مردم تحویل میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد افزود: بلوار دهه فجر، خیابان سردار شهید باقری در مجاورت مرکز تعویض پلاک، بلوار و خیابان مشیرالممالک، خیابان شهدای محمودآباد، خیابان شهیدان ادهمی و خیابان شهدای مریمآباد، از جمله معابری هستند که عملیات آسفالت آنها انجام شده یا در حال اجراست.
سیفی با اشاره به حجم عملیات در برخی از این معابر تصریح کرد: در بلوار و خیابان مشیرالممالک حدود ۱۸ هزار مترمربع و در خیابان شهدای محمودآباد حدود ۱۵ هزار مترمربع آسفالت انجام و به شهروندان تحویل شده است و دهها طرح دیگر نیز در نقاط مختلف شهر در حال اجراست.
وی ادامه داد: بهطور معمول سالانه حدود یک میلیون مترمربع آسفالت در معابر شهر یزد اجرا میشود و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز حدود ۴۰۰ هزار مترمربع عملیات آسفالت انجام شده است. این روند در مناطق مختلف شهر با جدیت ادامه دارد تا شهروندان بتوانند از معابر مناسبتر و ایمنتر بهرهمند شوند.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد در ادامه به اجرای طرح میدان ورودی شهر از سمت شهرستان تفت اشاره کرد و گفت: این میدان به نام «حسینیه ایران» مزین شده و در حال حاضر مراحل آمادهسازی و اجرای آن در حال انجام است و انشاءالله بهزودی برای استفاده مردم خوب یزد آماده و تحویل خواهد شد.
سیفی همچنین از تکمیل مراحل نهایی پارک حضرت معصومه (س) ویژه بانوان خبر داد و اظهار کرد: این مجموعه با مساحتی حدود ۱۲ هزار مترمربع، بهعنوان یکی از فضاهای بزرگ ویژه بانوان، در مراحل پایانی قرار دارد و در طراحی و اجرای آن، نیازها و ظرفیتهای مختلف بانوان مورد توجه قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تکمیل این طرح و سایر طرحهای در دست اجرا، در آینده نزدیک شاهد بهرهبرداری از آنها و ارائه خدمات بیشتر و باکیفیتتر به مردم عزیز یزد باشیم.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد در پایان تأکید کرد: هدف مدیریت شهری این است که در کنار اجرای طرحهای شاخص، به نیازهای مناطق مختلف شهر نیز توجه شود و با استمرار تعامل و همکاری میان مجموعه مدیریت شهری و دستگاههای اجرایی استان، روند خدمترسانی به شهروندان با قوت ادامه پیدا کند.