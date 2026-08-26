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رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: برای کنترل بار ترافیکی محورهای شمالی کشور تا ساعت ۶ صبح روز دوشنبه ۹ شهریور محدودیتهای ترافیکی اعمال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: برای افزایش ایمنی تردد، مدیریت حجم سفرها و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه، از روز گذشته صبح دوشنبه ۹ شهریور، محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی در برخی محورهای پرتردد کشور اجرا میشود
وی افزود: بر این اساس تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج ـ چالوس در محورهای کرج ـ چالوس، هراز، فیروزکوه و همچنین محورهای بزرگراهی مشهد ـ سبزوار، مشهد ـ تربت حیدریه و مشهد ـ قوچان و بالعکس ممنوع است.
وی با اشاره به اینکه از روز سه شنبه تا پنجشنبه در صورت افزایش حجم ترافیک، از ساعت ۰۹:۰۰ از مرزنآباد به سمت تهران محدودیت تردد به صورت کامل اعمال میشود، تصریح کرد: در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه، ۸، ۷ و ۹ شهریورماه، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر صلاحدید مأموران پلیس راه، از ساعت ۰۹:۰۰ محدودیت یکطرفه در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره محدودیت قطعی روز جمعه ۶ شهریور گفت: از ساعت ۰۹:۰۰ در آزادراه تهران ـ شمال برای خودروهایی که به مقصد چالوس در حرکت هستند، محدودیت تردد اعمال میشود.
وی ادامه داد: از ساعت ۱۰:۰۰ در ابتدای پل زنگوله، انتهای دهانه شمالی تونل البرز، مسیر به سمت چالوس به صورت کامل مسدود خواهد شد و از ساعت ۱۳:۰۰ نیز محور مرزنآباد به سمت تهران به صورت یکطرفه درمیآید.
کرمیاسد گفت: این طرح از ساعت ۲۳:۰۰ به پایان میرسد و پس از آن مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد دوباره دوطرفه خواهد شد. در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان پایان زودتر طرح یکطرفه نیز وجود دارد و تردد تمامی تریلرها در این محور همچنان ممنوع است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: تردد تمام کامیونها و کامیونتها، به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۴ شهریور و همچنین از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه و دوشنبه، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ شهریور ممنوع خواهد بود.
وی ادامه داد: از امروز تا دوشنبه ۹ شهریور، در صورت افزایش حجم ترافیک و با صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس نیز اعمال خواهد شد.
کرمیاسد با اشاره به اینکه از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روزهای جمعه ۶ شهریور و یکشنبه ۸ شهریور، محدودیت ترافیکی در محور قشم از انتهای محور، محدوده پل حاجیآباد یا پیچ کلیکان، ابتدای پیچ آریانا، به صورت یکطرفه به سمت خروجی قشم اعمال خواهد شد.تصریح کرد: تردد انواع تریلر و کامیون، به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۴ شهریورماه در محور قدیم رشت ـ قزوین و بالعکس ممنوع است.
وی ادامه داد: این ممنوعیت در روزهای جمعه ۶ شهریور و یکشنبه ۸ شهریور از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۲۴:۰۰ در این محور اجرا خواهد شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجادرباره محور آستارا ـ اردبیل گفت: تردد انواع تریلر و کامیون، به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز جمعه ۶ شهریور در محور آستارا ـ اردبیل و بالعکس ممنوع خواهد بود.
وی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، ضمن اطلاع از آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای اعلامشده، زمان و مسیر سفر خود را مدیریت کنند و در طول مسیر نیز با مأموران پلیس راه همکاری داشته باشند.