رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران بزرگ گفت: هفته وحدت، میراث ماندگار امام خمینی (ره) است و نشست امروز شورا با علمای اهل سنت با هدف تقویت وحدت و همبستگی میان مسلمانان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،حجت الاسلام والمسلمین کمال خداداده رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران بزرگ با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر در خصوص ستاد هفته وحدت هم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: حضرت آیت الله اختری رئیس ستاد هفته وحدت هستند، امروز هم جلسه‌ای را به همین مناسبت با حضور علمای اهل سنت، نمایندگان ولایت فقیه در استان‌های تلفیقی و جمعی از اندیشمندان برگزار می کند و ساعت ۹ تا ۹ و نیم خود شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی جلسه دارد و فردا هم که کنفرانس وحدت شروع به کار می‌کند.

همه ساله این کنفرانس در تهران و در برخی از شهر‌ها به صورت کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف اینکه یادگار حضرت امام و رهبر شهیدمان بوده است و بتوانیم ان شاالله این میراث را گرامی بداریم.

وی ادامه داد: اصلا مبدا هفته وحدت هم خود حضرت امام است و نگاه آقای شهیدمان، شما دیدید برخی از این علمای اهل سنت مثلا مفتی عراق که دیروز با نمایندگان حضرت آقا در عراق دیدار داشتند، می‌گفتند من نزدیک به ده بار دیدار خصوصی با حضرت آقا داشتم، نوزده مرتبه دیدار عمومی با حضرت آقا داشتم اینها نشان دهنده این است که حضرت آقا به علمای اهل سنت مخصوصا علمای اهل سنت جامعه اسلامی چقدر اهمیت می‌دهند.

خداداده بیان کرد: وظیفه شورای هماهنگی تبلیغات حفظ شعائر ایام الله‌ها بالاخره بتواند یک کنشگری تبلیغی و ترویجی خوبی داشته باشد. اگر شورای هماهنگی تبلیغات مؤذن انقلاب است باید آن در مواقع خاص در آن جا‌ها و بزنگاه‌های مهم توجه‌ها را جلب یک مفهوم جلب یک شعار ویژه شعار محوری کنند یکی از آن مواردی که همه ساله برنامه برگزار می‌شد هشت شهریور که یادآور سالروز شهادت شهید رجایی و شهید باهنر بود و جمعی از شهدایی که در کنار این عزیزان شهید شدند مراسماتی در سراسر کشور و هفته دولت برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران بزرگ تصریح کرد: همچنین یاد و خاطره نخست وزیر و رئیس جمهور شهید عزیز دولت را تحولی که ما باید قاعدتا در همه برنامه‌ها دنبالش باشیم و نماینده ولی فقیه و ریاست محترم شورای هماهنگی تبلیغات هم در این سال‌ها همیشه به دنبال این بودند که بالاخره تحولی در برگزاری برخی از مناسبت‌ها اتفاق بیفتد.

یکی از آن تحولات این بود که ما وقتی نگاهی به شهدای دولت می‌کنیم دولتمردان شهید را ببینیم واقعیت دشمن هم آمده رسوب ذهنی مردم را نسبت به دولتمردان، دولتمردانی که همیشه پای کار بودند، ایجاد کرده است.

دولتمردانی که همیشه ایثار کردند در راه خدمت به مردم ایستادند نزدیک به سیزده هزار شهید شبکه دولت تقدیم انقلاب کرد این رقم کمی نیست، کارمندان عزیزی که با اخلاص رفتند و شهید شدند.

خداداده گفت: ما نوزده نفر عضو کابینه داریم که شهید شدند در طول انقلاب اسلامی که حالا ما به خیلی از شاخص هایشان شهید رجایی، شهید باهنر، شهید رئیسی، شهید چمران اینها همشون عضو کابینه بودند، شهید امیرعبداللهیان، شهدا از وزیر نیرو، وزیر راه، وزیر جهاد یعنی همه اینها که در طول انقلاب اسلامی ایران در راه خدمت به مردم یا مستقیما مورد اصابت تیر دشمن قرار گرفتند یا در مسیر خدمت به شهادت رسیدند.

وی افزود: آن چیزی که دشمن در این سال‌ها ساخته بود این بود که اینها آدم‌هایی هستند که خانواده هایشان که خارج از کشور هستند ثروت هایشان هم که در برخی از کشور‌های اروپایی و برخی از صندوق‌ها است، اما شهادت رهبر شهید ما یک تلنگری برای جامعه بود که نه تنها اینها با یزیدیان زمان بیعت نکردند بلکه عاشورایی همانند امام حسین به مسلخ رفتند، بنابراین اگر ما می‌توانستیم یک مفهوم جدید یک لغت جدیدی تولید کنیم می‌توانستیم گرامی داشت هشت شهریور را تبدیل کنیم به یک کار بزرگ فرهنگی که این می‌توانست هم الگوساز باشد برای کارمندان، برای وزرا، برای روسای جمهور.

خداداده اضافه کرد: بر همین مبنا شروع کردیم به معرفی دولتمردان شهید؛ دبیری ستاد و رئیس ستاد انتخاب شد رئیس محترم ستاد جناب آقای کاظمی وزیر محترم آموزش و پرورش انتخاب شدند که خودشان هم از نیرو‌های انقلابی، خانواده شهید، برادر شهید، شخصیتی که انصافا دغدغه‌مند در این حوزه است ایشان انتخاب شدند و به ریاست ایشان چند جلسه با دستگاه‌ها برگزار شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران بزرگ بیان کرد: کمیته‌های فرعی برگزار شد تولیدات و محتوا‌های مختلفی که تولید شده حالا بعضی از این کمیک‌ها و بعضی از این انیمیشن‌ها هم در شبکه خبر که جا دارد تشکر کنم از مدیریت محترم شبکه هم معاونت محترم سیاسی صدا و سیما که الحمدلله اهتمام هم داشتند.

اینها دارد پخش می‌شود در توزیع آموزش و پرورش امروز یک برنامه محوری هم داریم که بعد از ظهر از ساعت ۱۶ تا ۱۸ از طرف شورای هماهنگی هم اطلاعیه صادر شده در میدان فلسطین مسجد امام صادق برگزار می شود.