در پی استیضاح شهردار پیشین نیشابور در هفته‌های گذشته، «حبیب‌الله بتویی» به عنوان شهردار جدید معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی شورای شهر نیشابور گفت: در پی استیضاح «سیدحسن میرفانی» شهردار پیشین نیشابور ۲۰ نفر با ارسال «سابقه کاری» تقاضای خود را برای کسب کرسی شهردار به شورا اعلام کردند که پس از بررسی‌های صورت گرفته پنج گزینه انتخاب و از آنها برای تشریح برنامه‌ها دعوت شد.

احمد همت آبادی افزود: در نشست روز شنبه، ۳۱ مردادماه با رای‌گیری از بین این گزینه‌ها ۲ نفر به عنوان نامزد‌های نهایی انتخاب شهردار نیشابور مشخص شدند.

وی ادامه داد: شامگاه سه‌شنبه بنا بود که این ۲ نفر برنامه‌های خود را در صحن جلسه علنی شورا مطرح کنند که ساعتی پیش از مراسم، عملا با اعلام انصراف «هادی نیرآبادی»، «حبیب‌الله بتویی» که خود عضو شورای شهر نیشابور است، با تصمیم این شورا به عنوان شهردار جدید نیشابور انتخاب شد.

همت آبادی گفت: بتویی پس از مراحل قانونی، مسئولیت مدیریت شهری نیشابور را بر عهده خواهد گرفت و مأموریت هدایت مجموعه شهرداری و اجرای برنامه‌های توسعه شهری را دنبال می‌کند.

وی افزود: پس از تائید و ابلاغ حکم بتویی به عنوان شهردار، وی از عضویت شورای شهر نیشابور خارج و «محمد حسین هنربخش» عضو علی‌البدل این شورا در مراحل قانونی جایگزین وی خواهد شد.

حبیب الله بتوئی عضو شورای شهر نیشابور در دوره دوم و ششم، سرپرست شهرداری نیشابور در دوره چهارم شوراها، معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری و مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی بوده است.

نیشابور در فاصله ۱۲۰ کیلومتری مشهد قرار دارد و دومین شهر بزرگ استان خراسان رضوی پس از مشهد به شمار می‌رود.