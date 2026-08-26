به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون اجرایی رئیس جمهور در بدو ورود به گیلان، به همراه استاندار و دیگر مسئولان گیلانی به گلزار شهدای شهر رشت رفت و با آرمان‌های شهدا تجدید پیمان کرد.

پست برق شهید عضدی رشت، تصفیه خانه نهضت ملی مسکن شهر رشت و شرکت فولاد گیلان از جمله طرح‌هایی است که امروز به دست معاون اجرایی دکتر پزشکیان افتتاح می‌شود.

محمدجعفر قائم پناه امروز همچنین از بیمارستان ۴۲۰ تختخوابی در دست ساخت لاکان رشت و شرکت بهوزان در شهر صنعتی این شهر بازدید خواهد کرد.

وی همچنین امروز با نخبگان و فرهیختگان غیردولتی استان نشست خواهد داشت.

حضور در جلسه شورای اداری استان و بخش گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای گیلان هم از جمله برنامه‌های سفر یک روزه محمدجعفر قائم پناه به استان گیلان خواهد بود.