به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی، استاندار در آیین افتتاح این طرح گفت: هزار مترمربع از معابر روستای میرقمصور در منطقه دلیرچ مارگون، همزمان با دومین روز از هفته دولت و با اعتباری افزون بر ۱۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

رحمانی با بیان اینکه هزینه اجرای آسفالت این طرح به‌طور میانگین حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع بوده است، گفت: امیدواریم بهره‌برداری از این طرح، گامی مؤثر در ارتقای زیرساخت‌های روستایی و رفاه مردم منطقه باشد.

وی ادامه داد: تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام مردم و مسئولان، نیازمند پاسخ‌گویی، پیگیری مطالبات و اجرای به‌موقع پروژه‌هایی است که در مسیر توسعه و رفع مشکلات مناطق مختلف تعریف می‌شوند.