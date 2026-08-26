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سالن اجتماعات دانشگاه پیامنور مرکز ِاوز همزمان با هفته دولت و آیین تجلیل از ۱۳۴ بانوی اهل سنت حافظ قرآن کریم، با حضور نماینده ولیفقیه در فارس، استاندار فارس، رئیس دانشگاه پیامنور کشور و جمعی از مسئولان استانی و محلی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، استاندار فارس در این آیین، همزمانی افتتاح این طرح با تجلیل از بانوان حافظ قرآن را مبارک دانست و با تأکید بر پیوند ناگسستنی علم و قرآن تصریح کرد: قرآن تنها کتاب قرائت و حفظ نیست، بلکه کتاب زندگی و سرشار از آموزههای علمی، اخلاقی، اجتماعی و انسانی است.
حسینعلی امیری با اشاره به جایگاه این مرکز آموزشی افزود: دانشگاه پیامنور با هدف فراهمکردن بستر تحصیل برای همه اقشار جامعه و ارتقای سطح دانش عمومی پایهگذاری شد و طی سالهای فعالیت خود، بخش مهمی از مسئولیت آموزش عالی کشور را بر عهده داشته است.
رئیس دانشگاه پیامنور کشور نیز با قدردانی از همراهی خیران و مردم فرهنگدوست اوز، این مرکز را نماد مشارکت مردمی در توسعه علمی دانست و گفت: این ظرفیتها باید در مسیر پیشرفت علمی، فرهنگی و فناورانه منطقه به کار گرفته شود.
محمدهادی امینناجی با اشاره به پیشینه فرهنگی اوز به عنوان پایتخت پیشین کتاب ایران، از حمایت برای تقویت کتابخانه این مرکز خبر داد و بر حرکت مجموعه پیامنور از عدالت آموزشی به سمت عدالت فناوری و نوآوری تأکید کرد.
رئیس دانشگاه پیامنور استان فارس با اشاره به نقش ماندگار مردم منطقه بیان کرد: حدود ۹۵ درصد از مجموعه دانشگاه پیامنور اوز بهدست خیران ساخته شده که نشاندهنده توجه ویژه مردم این خطه به توسعه علم و دانش است.
احمد رستگار همچنین حضور ۱۰ دانشجوی دانشگاه پیامنور را در میان حافظان تجلیلشده، گواهی بر اهتمام این دانشگاه به تربیت دینی و فرهنگی دانشجویان دانست.