گلزار شهدای خرم‌آباد روز چهارشنبه همزمان با سومین روز از هفته دولت با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی غبارروبی و عطرافشانی شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نخستین روز سفر از ۲ روزه خود به لرستان با حضور در گلزار شهدای خرم‌آباد، ضمن غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادای احترام کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با هدف افتتاح و بررسی طرح‌های این حوزه به لرستان سفر کرده است و در جریان این سفر از سه شهرستان استان بازدید خواهد داشت.

صالحی‌امیری پس از حضور در گلزار شهدای خرم‌آباد، از مجموعه طرح‌های در دست اجرای پیرامون قلعه فلک‌الافلاک بازدید می‌کند و سپس در نشست شورای اداری استان حضور خواهد یافت.

وی در ادامه برنامه‌های نخستین روز سفر، خرم‌آباد را به مقصد بروجرد ترک می‌کند و در این شهرستان با نخبگان و فرهیختگان دیدار خواهد داشت.

آیین افتتاح هتل بوتیک مغیث‌الاسلام بروجرد و افتتاح برخط ۶ طرح گردشگری شامل هتل و سفره‌خانه سنتی در شهرستان‌های دورود، خرم‌آباد، سلسله و بروجرد از دیگر برنامه‌های سفر وزیر میراث‌فرهنگی به لرستان است.

صالحی‌امیری روز پنجشنبه در دومین روز سفر خود به استان نیز با حضور در شهرستان الیگودرز، هتل چهارستاره آبشار آب‌سفید را افتتاح خواهد کرد.