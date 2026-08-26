به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با تاکید بر ضرورت اقدام هماهنگ و هدفمند برای کاهش سوانح رانندگی گفت: بررسی آمار‌های پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مجموع تصادفات جرحی و فوتی در شمال استان کرمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد افزایش یافته و این موضوع، ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه‌های مسئول و تمرکز بر نقاط و عوامل پرخطر را دوچندان کرده است.

مجتبی قدیمی اظهار کرد: کاهش سوانح رانندگی و ارتقای ایمنی محور‌های مواصلاتی از برنامه‌های مهم و ابلاغی حوزه پیشگیری است و دستگاه قضایی استان، در هر موضوعی که نیازمند ورود قضایی، هماهنگی بین‌دستگاهی و اقدامات پیشگیرانه باشد، از همه ظرفیت‌های قانونی خود استفاده خواهد کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان پنج ماهه نخست، ۱۸۳ فقره تصادف منجر به فوت در محور‌های مواصلاتی شمال استان رخ داده که در نتیجه آن ۲۳۹ نفر از شهروندان جان خود را از دست داده‌اند.

وی با بیان اینکه حدود ۳۹ درصد تصادفات مرگبار در ۱۰ محور مواصلاتی استان رخ می‌دهد، اظهار کرد: تمرکز بر این محورها، اصلاح نقاط حادثه‌خیز و رفع عوامل موثر در وقوع سوانح باید در اولویت برنامه‌های دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.