فصل دوم «دلیران» با رویکردی تعاملی، پنج‌شنبه و جمعه‌ها ساعت ۱۶ از شبکه نهال و ساعت ۲۲ از شبکه امید پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «دلیران» به عنوان نخستین مستند مسابقه تعاملی تلویزیون، در فصل دوم خود با حضور ۱۲ نوجوان از نقاط مختلف کشور تولید شده است. شرکت‌کنندگان در قالب دو گروه، رقابتی ماجراجویانه را در دو اقلیم متفاوت چابهار و مازندران تجربه می‌کنند و در دل جنگل، کوه و دریا با چالش‌ها و تصمیم‌های مختلف روبه‌رو می‌شوند.

یکی از ویژگی‌های اصلی فصل جدید «دلیران»، مشارکت مستقیم مخاطبان در روند مسابقه است. شرکت‌کنندگان در طول مسیر با دوراهی‌های سخت و نفس‌گیری مواجه می‌شوند و این مخاطبان برنامه هستند که در بخش‌هایی از رقابت، مسیر بعدی آن‌ها را انتخاب می‌کنند؛ انتخاب‌هایی که می‌تواند روند مسابقه و سرنوشت هر تیم را تغییر دهد.

رقابت، ماجراجویی، تصمیم‌گیری و مشارکت مخاطبان، چهار محور اصلی فصل دوم این مستندمسابقه است. شرکت‌کنندگان باید ضمن عبور از چالش‌های طبیعی و انجام مأموریت‌های مختلف، مسیر خود را برای رسیدن به گنج نهایی مسابقه ادامه دهند.

بازپخش «دلیران» از شبکه نهال ساعت ۲۰ و شبکه امید روز بعد ساعت ۱۲:۳۰ است.

برای حضور و مشارکت در بخش تعاملی «دِلیران»، از طریق کانال سروش برنامه وارد شوید و در جریان مسابقه همراه برنامه باشید. نشانی کانال سروش برنامه: https://splus.ir/delirantv