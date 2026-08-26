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پیشنویس تفاهمنامه همکاری شهرداری و حوزه هنری، تمرکز بر احیای سینماها و فضاهای فرهنگی زنجان درصحن شورا بررسی و تایید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ براساس اعلام روابط شورای شهر زنجان در دویست و پنجاه و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر زنجان، پیشنویس تفاهمنامه همکاری با حوزه هنری انقلاب اسلامی را برای توسعه زیرساختهای فرهنگی و هنری تأیید شد.
این تفاهمنامه با رویکرد مشارکت دوطرفه، بر احیای فضاهای فرهنگی و سینمایی تمرکز دارد.
بر اساس این پیشنویس مالکیت سینما بهمن به شهرداری انتقال یافته و تعهد شهرداری به ساخت مجتمع سینمایی مدرن در محل سینما قدس سابق اجرا می شود.
حوزه هنری هم مسئولیت تجهیز، راهاندازی و بهرهبرداری از تالار شهر در سبزهمیدان را بر عهده میگیرد.
توسعه زیرساختها، استفاده از تخصص حوزه هنری برای ایجاد ظرفیتهای جدید فرهنگی از دیگر مفاد این پیشنویس است.