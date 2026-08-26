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برترینهای مسابقات امداد و نجات در شهرستان بروجن چهارمحال و بختیاری انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت: مسابقات شهرستانی امداد و نجات خواهران و برادران با حضور تیمهای امدادی برگزار شد.
طاهری افزود: این مسابقات دردو بخش تئوری و عملی برگزار و برترین امدادگران خواهر و برادربرای حضور در رقابتهای استانی معرفی شدند.
به گفته وی این رقابتها با هدف ارتقای سطح آمادگی، افزایش توانمندیهای امدادی، تقویت روحیه کار تیمی و شناسایی نیروهای توانمند برگزارشد.