مردم شهریار در یکصد و هفتاد و هشتمین شب تجمعات خود در میدان شهدای گمنام، با تجدید پیمان با آرمان‌های امامین انقلاب، بر یکپارچگی و انسجام ملی در برابر تهدیدات دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهروندان شهریار در یکصد و هفتاد و هشتمین شب از قرار مردمی خود، در میدان شهدای گمنام گرد آمدند. حاضرین در این تجمع با تأکید بر تداوم مسیر مقاومت، تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی را نمادی از بیداری و هوشیاری ملی دانستند. شرکت‌کنندگان در این اجتماع بر این باورند که وحدت و یکپارچگی ملت ایران، سخت‌ترین پاسخ به تهدیدات دشمن و سدی استوار در برابر توطئه‌های خارجی است.