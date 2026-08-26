به گزارش خبرگزاری صداوسیما فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت میلاد حضرت محمد (ص) و آغاز هفته وحدت پیام تبریک صادر کرد.

در پیام تبریک سردار رادن آمده است:

هفته وحدت، یادآور آموزه‌های انسانی قرآن کریم و سیره نورانی پیامبر اعظم(ص) است؛ آموزه‌هایی که مسلمانان را به برادری، همدلی، پرهیز از اختلاف و تمسک به ریسمان الهی فرا می‌خواند.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این پیام گفته: امروز که منطقه راهبردی خلیج فارس و جهان اسلام، بواسطه توطئه‌ها و فتنه انگیزی آمریکایی_صهیونی، با تنش و ناامنی روبه‌روست، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تمسک به سیره نبوی هستیم. اینجانب، ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد فرخنده ختمی مرتبت، حضرت محمد مصطفی(ص) به آحاد امت اسلامی، بویژه هموطنان عزیز شیعه و سنی در سراسر ایران، از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم که به برکت این ایام مبارک، سایه صلح، امنیت و عدالت، بر سر جهان اسلام مستدام باشد.