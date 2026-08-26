به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل طباطبایی مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا در این مراسم گفت: رسانه‌های انقلابی، میراث‌داران صادق امام شهید و شهیدان گرانقدر غلامرضا رهبر و مالکی و صارمی هستند که با قلم و تصویر خود، از ارزش‌های دفاع مقدس و آرمان‌های انقلاب اسلامی پاسداری می‌کنند.

او افزود: در شرایط حساس و پیچیده منطقه‌ای، تلاش جهادی اصحاب رسانه آبادان، به‌ویژه جامعه ولایتمدار صدا و سیما، در روشنگری و افشای توطئه‌های دشمنان شایسته تقدیر است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا ادامه داد: دشمنان قسم خورده می‌خواستند آنچه در میدان نظامی و سیاسی و اقتصادی نتوانستند بدست آوردند در اقناع افکار عمومی با محوریت شکست ایران در جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه به مردم ما و جهان مخابره کنند، اما به لطف خدا و تلاش شبانه روزی رزمندگان عرصه صداوسیما و رسانه‌های ایران اسلامی در این میدان فرهنگی مهم هم شکست ذلت باری خوردند.

بهروز رضایی مدیرکل صدا و سیمای مرکز آبادان نیز در این مراسم با تقدیر از حضور پررنگ و اقدامات امنیت آفرین قرارگاه منطقه‌ای کربلا در خط مرزی جنوب غرب گفت: این قرارگاه با اقدامات خداپسندانه خود در عرصه‌های مردمیاری، محرومیت‌زدایی و امنیت‌آفرینی در جنوب غرب کشور، همواره حامی مردم و پیشران توسعه و آرامش در این خطه مهم از میهن اسلامی بوده است.

او افزود: خون مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و فرماندهان، هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، توان دفاعی و آفندی بالای رزمندگان اسلام و پشتیبانی مردم همیشه در میدان، توانست فصل جدیدی از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکست دشمنان در منطقه و جهان را رقم بزند.