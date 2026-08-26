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آسمان هرمزگان امروز صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش باد جنوب شرقی بر روی مناطق دریایی استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات بویژه شهرستان بشاگرد و برخی نقاط مرکزی و غربی استان با رشد و گسترش ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: مناطق دریایی استان بویژه تنگه هرمز با افزایش بادهای جنوب شرقی نسبتاً مواج است و بیشینه سرعت باد به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۰۰ سانتیمتر میرسد.
حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر صورت پذیرد و رفت و آمد شناورها بخصوص شناورهای سبک و صیادی با احتیاط لازم صورت پذیرد.
وی افزود: روز پنجشنبه از سرعت باد بر روی دریا کاسته میشود، اما ناپایداریهای عصرگاهی ادامه دارد.
به لحاظ دمایی از فردا تا اوایل هفته آینده بتدریج افزایش ۱ تا ۳ درجهای دمای بیشینه پیشبینی میشود.