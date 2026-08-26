به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات بویژه شهرستان بشاگرد و برخی نقاط مرکزی و غربی استان با رشد و گسترش ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

بیشتر بخوانید: پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۳ شهریور ماه ۱۴۰۵

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: مناطق دریایی استان بویژه تنگه هرمز با افزایش باد‌های جنوب شرقی نسبتاً مواج است و بیشینه سرعت باد به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۰۰ سانتیمتر می‌رسد.

حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر صورت پذیرد و رفت و آمد شناور‌ها بخصوص شناور‌های سبک و صیادی با احتیاط لازم صورت پذیرد.

وی افزود: روز پنجشنبه از سرعت باد بر روی دریا کاسته می‌شود، اما ناپایداری‌های عصرگاهی ادامه دارد.

به لحاظ دمایی از فردا تا اوایل هفته آینده بتدریج افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه پیش‌بینی می‌شود.