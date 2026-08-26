رئیس سازمان برنامه و بودجه در کرمان عدالت در توسعه مناطق محروم رامهم‌ترین اولویت دولت در این استان عنوان کرد و از رشد اشتغال در بخش خدمات و فناوری‌های نوین خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سیدحمید پورمحمدی، در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان گفت: استان کرمان ظرفیت زیادی برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌ویژه در ساخت آزادراه‌ها دارد.

وی با قدردانی از وحدت مسئولان استان، به افتتاح ۱۱۶۲ طرح در هفته دولت اشاره کرد و گفت: بخشی از مناطق کرمان همچنان از محرومیت در حوزه سلامت، اشتغال و زیرساخت رنج می‌برند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه عدالت در توسعه مناطق محروم را مهم‌ترین اولویت دولت در این استان عنوان کرد و از رشد اشتغال در بخش خدمات و فناوری‌های نوین به‌عنوان راهکار اصلی رفع بیکاری یاد کرد.

محمدعلی طالبی استاندار کرمان هم از جذب سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در استان خبر داد و گفت: ۵۰۰۰ میلیارد تومان صرف بهسازی جاده‌ها و ۱۶ هزار میلیارد تومان برای آبرسانی روستایی مصوب شده است.

وی کرمان را در مسیر تبدیل‌شدن به قطب انرژی خورشیدی کشور توصیف کرد و خواستار انتقال آب از خلیج فارس برای تأمین آب شرب برخی شهر‌ها شد.