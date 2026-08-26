این مجموعه در زمینی به مساحت ۸۵۵ مترمربع و با زیربنای ۸۲۵ مترمربع در ۳ طبقه، رسماً تحویل جامعه علمی و حوزوی خواهران شهرستان بردسکن شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر حوزه علمیه خواهران شهرستان بردسکن، با اعلام این خبر و با اشاره به مسیر طولانی ساخت این بناگفت: طرح ساخت ساختمان جدید حوزه علمیه خواهران پس از ۱۴ سال انتظار، با عنایت و حمایت‌های ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین مروی (تولیت آستان قدس رضوی)، حجت‌الاسلام والمسلمین خیاط (مدیر حوزه‌های علمیه خراسان رضوی)، مسئولان مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان، هیئت‌امنای مدرسه و همت والای خیران نیک‌اندیش به سرانجام رسید.

طاهره خواجوی افزود: این مجتمع نوین آموزشی در ۳ طبقه ساخته شده و هم‌اکنون بستر تحصیل، اسکان و فعالیت‌های پژوهشی۷۵ نفر از بانوان طلبه در ۶ پایه تحصیلی را به صورت استاندارد فراهم کرده است.

وی با تأکید بر اینکه ساخت این مجموعه صرفاً یک اقدام ساخت‌وساز فیزیکی نیست، بلکه اقدامی تحول‌آفرین در عرصه مدیریت آموزشی به شمار می‌رود، تصریح کرد: کیفیت محیط فیزیکی، مستقیماً بر فرآیند یادگیری، ارتقای خلاقیت و جذب استعدادهای برتر اثرگذار است. در طراحی نوین این مجموعه تلاش شده تا با گذر از کلاس‌های سنتی، بسترهایی نظیر آموزش‌های چندرسانه‌ای و دیجیتال، کتابخانه تخصصی مدرن و فضاهای تعاملی پژوهش‌محور فراهم شود تا سنت اصیل مباحثه حوزوی در محیطی پویا و باکیفیت محقق شود.

خواجوی، پیاده‌سازی زیرساخت‌های مدیریت هوشمند آموزشی را از دیگر مزایای این ساختمان دانست و آن را عاملی مهم در پایش دقیق وضعیت علمی طلاب و برندسازی آموزشی عنوان کرد.

مدیر حوزه علمیه خواهران شهرستان بردسکن، در بخش دیگری از سخنان خود به رسالت‌های اجتماعی حوزه‌های علمیه پرداخت و خاطرنشان کرد: حوزه‌های علمیه علاوه بر تربیت متخصصان علوم دینی، در جایگاه دیده‌بان فرهنگی جامعه، ایفای نقش می‌کنند. بانوان طلبه و مبلغه آموزش‌دیده در این مدارس، نقشی محوری در ترویج سبک زندگی اسلامی، تحکیم بنیان خانواده و پاسخگویی به شبهات اعتقادی و فکری در فضای مجازی و حقیقی دارند و بهره‌برداری از این ساختمان، جهشی در کیفیت‌ بخشی به این رسالت فرهنگی در سطح شهرستان بردسکن خواهد بود.